Лілія Ребрик захопила витонченим аутфітом у зеленому пальті: миловидні фото

Успішна українська телеведуча показала нову світлину. Знаменитість похизувалася стильним образом в елегантному пальті.

Телеведуча та акторка Лілія Ребрик активно веде свою особисту сторінку в інстаграмі. Знаменитість кожного дня ділиться аутфітами, які вона приміряє для "Ранку з Україною". Окрім цього, Лілія ділиться з прихильниками домашніми кадрами та особистим життям.

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Зірка любить стильно одягатися, тож часто показує в профілі цікаві образи. В останньому дописі телеведуча показала ніжний look.

Образ Лілії Ребрик

Знаменитість позувала перед камерою на тлі будинку. Лілія приміряла білосніжну водолазку з масивною горловиною, доповнивши образ класичними, голубими джинсами.

Телеведуча одягнула зверху довге пальто приглушеного зеленого кольору. Для зручності зірка приміряла молочні короткі черевики на плоскій підошві. Образ також доповнили аксесуари – чорна сумка на ланцюжку та сонцезахисні окуляри.

Біляве волосся Лілія зачесала в пучок, а на обличчі зробила природний макіяж. Вона нафарбувала повіки бежевими тінями, а губи – коричневою помадою.



Ніжний образ Лілії Ребрик / Фото з інстаграму



Ніжний образ Лілії Ребрик / Фото з інстаграму

Підписники знаменитості завжди активно коментують нові світлини телеведучої. Цього разу вони також засипали її приємними словами.