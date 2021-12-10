Лілія Ребрик захопила витонченим аутфітом у зеленому пальті: миловидні фото
Джерело:інстаграм Лілії Ребрик
Успішна українська телеведуча показала нову світлину. Знаменитість похизувалася стильним образом в елегантному пальті.
Телеведуча та акторка Лілія Ребрик активно веде свою особисту сторінку в інстаграмі. Знаменитість кожного дня ділиться аутфітами, які вона приміряє для "Ранку з Україною". Окрім цього, Лілія ділиться з прихильниками домашніми кадрами та особистим життям.
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Зірка любить стильно одягатися, тож часто показує в профілі цікаві образи. В останньому дописі телеведуча показала ніжний look.
Образ Лілії Ребрик
Знаменитість позувала перед камерою на тлі будинку. Лілія приміряла білосніжну водолазку з масивною горловиною, доповнивши образ класичними, голубими джинсами.
Телеведуча одягнула зверху довге пальто приглушеного зеленого кольору. Для зручності зірка приміряла молочні короткі черевики на плоскій підошві. Образ також доповнили аксесуари – чорна сумка на ланцюжку та сонцезахисні окуляри.
Біляве волосся Лілія зачесала в пучок, а на обличчі зробила природний макіяж. Вона нафарбувала повіки бежевими тінями, а губи – коричневою помадою.
Ніжний образ Лілії Ребрик / Фото з інстаграму
Ніжний образ Лілії Ребрик / Фото з інстаграму
Підписники знаменитості завжди активно коментують нові світлини телеведучої. Цього разу вони також засипали її приємними словами.
- "Красуня";
- "Дуже ніжні фото";
- "Вам дуже личить такий образ";
- "Яка ж ви гарна";
- "Шикарний образ".