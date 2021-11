Лілія Ребрик створила колекцію одягу з брендом One by One: фото розкішного вбрання

Українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик любить стильно одягатися. Щодня у ранкових ефірах вона з’являється в ефектних образах. Свою любов до моди знаменитість вилила у створення колекції в колаборації з українським брендом One by One.

Лілія Ребрик на своїй особистій сторінці в інстаграмі, за якою стежать понад 700 тисяч прихильників, доволі часто ділиться з фанатами образами look of the day та надихає своїх підписників на створення цікавих аутфітів.

Тепер знаменитість потішила свою аудиторію приємною новиною. Вона вдруге з брендом One by One створила спільну колекцію "In love". Лілія Ребрик разом з українською маркою представила базові елементи гардероба, куди увійшли ніжні сукні, костюми, спідниці пастельних кольорів та ефектне кольорове пальто.

У рекламній зйомці знялася сама Лілія Ребрик, демонструючи на собі елегантні образи.

Кожна деталь одягу буквально дихає коханням: акцентні вишивки, ґудзики у формі сердець – все, щоб потішити себе і не забути, що після холодів обов’язково стає тепло,

– написала телеведуча у своєму інстаграмі.

Прихильники зірки радісно відреагували на її новий допис та засипали приємними коментарями.

"Вау! Дуже красиво";

"Лілічка, ви чудова";

"Найкрасивіша";

"Ви така молодець! Захоплююся вами";

"Це найкраща колаборація 2021 року".



Стильна колекція одягу від Лілії Ребрик і One by One / Фото з інстаграму ведучої



