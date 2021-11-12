Лілія Ребрик на своїй особистій сторінці в інстаграмі, за якою стежать понад 700 тисяч прихильників, доволі часто ділиться з фанатами образами look of the day та надихає своїх підписників на створення цікавих аутфітів.
Дивіться також Зендая, Ніколь Кідман і Хо Ен Чон: найкращі образи зірок на премії CFDA Fashion Awards – фото
Тепер знаменитість потішила свою аудиторію приємною новиною. Вона вдруге з брендом One by One створила спільну колекцію "In love". Лілія Ребрик разом з українською маркою представила базові елементи гардероба, куди увійшли ніжні сукні, костюми, спідниці пастельних кольорів та ефектне кольорове пальто.
У рекламній зйомці знялася сама Лілія Ребрик, демонструючи на собі елегантні образи.
Кожна деталь одягу буквально дихає коханням: акцентні вишивки, ґудзики у формі сердець – все, щоб потішити себе і не забути, що після холодів обов’язково стає тепло,
– написала телеведуча у своєму інстаграмі.
Прихильники зірки радісно відреагували на її новий допис та засипали приємними коментарями.
- "Вау! Дуже красиво";
- "Лілічка, ви чудова";
- "Найкрасивіша";
- "Ви така молодець! Захоплююся вами";
- "Це найкраща колаборація 2021 року".
Стильна колекція одягу від Лілії Ребрик і One by One / Фото з інстаграму ведучої
Стильна колекція одягу від Лілії Ребрик і One by One / Фото з інстаграму ведучої
Стильна колекція одягу від Лілії Ребрик і One by One / Фото з інстаграму ведучої
Стильна колекція одягу від Лілії Ребрик і One by One / Фото з інстаграму ведучої
Стильна колекція одягу від Лілії Ребрик і One by One / Фото з інстаграму ведучої