Лілія Ребрик показала ніжний образ у трендовому салатовому жакеті: фото

Популярна українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик майже щоранку демонструє своїй аудиторії розкішні образи, які їй обирають стилісти для зйомок у ранковій програмі. Вона позувала перед камерою у трендовому салатовому жакеті.

Лілія Ребрик в кадрі завжди виглядає ефектно. Телеведуча надихає своїх прихильників на цікаві аутфіти, які можна легко повторити.

Вам це буде цікаво З чим носити білі джинси та шкіряні штани цієї весни: стильні образи показує Кендалл Дженнер

Трендовий образ Лілії Ребрик

Середину робочого тижня знаменитість вирішила провести у ніжному образі. У студії ранкової програми вона позувала у білій майці з фактурними бретелями та штанах палаццо. Зверху Лілія одягнула трендовий салатовий жакет, який одягають всі світові зірки стрітстайлу.

Вбрання вона поєднала вишуканими туфлями-човниками білого кольору. Весняний аутфіт знаменитість доповнила білими сережками.

Своє волосся вона вклала у фірмову зачіску, а на обличчі зробила насичений макіяж. Повіки нафарбувала коричневими тінями, підвівши їх чорним лайнером, а губи намалювала рожевою помадою.

На всіх світлинах Лілія Ребрик випромінює усмішку та щастя, тож без щирого кадру не обійшлося і цього разу.

"Цього дня у світі відзначають День "Поцілуй свою другу половинку". Зробіть це просто зараз. Немає? Не засмучуйтеся! Буде!", – написала телеведуча у своєму дописі.



Стильний образ Лілії Ребрик / Фото з інстаграму