Донька британської супермоделі Кейт Мосс, 18-річна Ліла Мосс знялася для обкладинки японського Vogue. Також дівчина позувала у бездоганній фотосесії для іменитого видання.

Донька супермоделі Кейт Мосс вже не перший рік штурмує fashion-індустрію. Дівчина вже знялася для багатьох глянців, співпрацює з різними брендами та навіть встигла дебютувати на подіумі.

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Ліла Мосс позувала у вбранні створеному японським дизайнером Томо Коізумі разом з італійським брендом Еміліо Пуччі. На обкладинці глянцю юна модель позувала у пишному боді з вирізами на талії.

Стилісти зробили Лілі зачіску у стилі співачки Еммі Вайнгауз. Візажисти підкреслили очі Мосс коричневими тінями та чорним олівцем, губи нафарбували коричневою помадою.

Для фотосесії Ліла одягнула мінісукню на одне плече, джинсові бермуди та футболку з масивними плечима. Модель також позувала у червоному в’язаному светрі, сорочці з короткими джинсовими шортами та рожевому жакардовому костюмі.

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Що відомо про Лілу Мосс

Єдина донька 47-річної моделі Кейт Мосс народилася у стосунках з видавцем Джефферсоном Хеком. Дівчина вже встигла стати обличчям косметичного бренду Marc Jacobs та взяла участь восени у своєму першому модному показі Miu Miu.

Для першої обкладинки Ліла знялася у 2018 році. Донька Кейт Мосс позувала для глянцю Dazed.