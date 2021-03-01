Ліла Мосс знялася для обкладинки японського глянцю Vogue: бездоганна фотосесія
Донька британської супермоделі Кейт Мосс, 18-річна Ліла Мосс знялася для обкладинки японського Vogue. Також дівчина позувала у бездоганній фотосесії для іменитого видання.
Джерело:інстаграм art8amby
Донька супермоделі Кейт Мосс вже не перший рік штурмує fashion-індустрію. Дівчина вже знялася для багатьох глянців, співпрацює з різними брендами та навіть встигла дебютувати на подіумі.
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Ліла Мосс позувала у вбранні створеному японським дизайнером Томо Коізумі разом з італійським брендом Еміліо Пуччі. На обкладинці глянцю юна модель позувала у пишному боді з вирізами на талії.
Стилісти зробили Лілі зачіску у стилі співачки Еммі Вайнгауз. Візажисти підкреслили очі Мосс коричневими тінями та чорним олівцем, губи нафарбували коричневою помадою.
Для фотосесії Ліла одягнула мінісукню на одне плече, джинсові бермуди та футболку з масивними плечима. Модель також позувала у червоному в’язаному светрі, сорочці з короткими джинсовими шортами та рожевому жакардовому костюмі.
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Що відомо про Лілу Мосс
Єдина донька 47-річної моделі Кейт Мосс народилася у стосунках з видавцем Джефферсоном Хеком. Дівчина вже встигла стати обличчям косметичного бренду Marc Jacobs та взяла участь восени у своєму першому модному показі Miu Miu.
Для першої обкладинки Ліла знялася у 2018 році. Донька Кейт Мосс позувала для глянцю Dazed.
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