Леся Нікітюк вкотре відправилася в Туреччину. Знаменитість відпочиває в розкішній віллі, що розташована в Бодрумі. Блогерка не втрачає можливості продемонструвати свій смак в одязі.

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Спекотний образ Лесі Нікітюк

Для вечірньої прогулянки телеведуча обрала спокусливе вбрання. Вона позувала на терасі вілли у чорно-білій обтислій мінісукні на тонких бретелях. Одяг підкреслив апетитні сідниці Лесі та її пишний бюст. Поверх сукні блогерка вирішила одягнути джинсову oversize куртку.

Цього разу аутфіт Нікітюк доповнювали великі та масивні сережки-кільця. Також на її пальцях красувалися каблучки. Волосся народна улюблениця вклала рівно, а на обличчі зробила макіяж з тоненькими чорними стрілками на повіках і коричневою помадою на губах.

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