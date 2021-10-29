Леся Нікітюк завжди бездоганно виглядає на публіці. Вона постійно турбується про свій зовнішній вигляд та обирає стильні образи. Цього разу знаменитість приміряла стильний аутфіт від дизайнерки Каті Сільченко. У національному парку Межигір’я телеведуча зробила стильні кадри.

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Образ Лесі Нікітюк

Телеведуча позувала перед фотокамерою у трикотажній сукні кремового відтінку на довгий рукав. Дизайнерський виріб оздоблений коричневим пір’ям внизу, білим коміром від сорочки та стильними ґудзиками. Плаття також прикрашав тонкий ремінь на талії.

Стилісти Лесі Нікітюк заплели їй дві довгі косички, а на її обличчі сяяв бездоганний макіяж. Візажисти підкреслили погляд чорними стрілками, а губи намалювали коричневою помадою.

Фанати, як завжди, не втрималися та написали в коментарях безліч приємних слів.

"Голлівуд ховається";

"Така гарна";

"Дуже красиве вбрання";

"Леся, ти просто королева";

"Суперовий образ".



Стильний образ Лесі Нікітюк / Фото з інстаграму



Стильний образ Лесі Нікітюк / Фото з інстаграму