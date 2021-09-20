Леся Нікітюк є однією з найсильніших дівчат в українському шоу-бізнесі. Щодня телеведуча приміряє на собі красиві образи, які демонструє на свої особистій сторінці. Зірка часто позує перед об’єктивом фотокамер, демонструючи образи, які обирає для повсякденного життя та світських виходів.

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Ще на початку року причіпний комірець почав завойовувати симпатії в модниць. Акцент на комірці додає образу романтичності та ніжності, навіть якщо міксувати його з брутальними черевиками на тракторній підошві. Саме на блузу з "комірцем Пітера Пена" Леся Нікітюк зробила ставку в новому образі.

Аутфіт Лесі Нікітюк

Телеведуча одягнула чорну блузу в горошок з прозорої тканини зі стрічками, яку довершував білий мереживний комір. Такий аксесуар підкреслив жіночність та зробив образ цікавішим. З додаванням причіпного комірця, блуза вже не потребує жодного декоративного доповнення.

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Наряд Леся Нікітюк довершила чорними штанами на високій посадці з глибокими розрізами з обох боків. Такі штани та джинси досі не покидають трендів, свої образи стильними виробами доповнють світові стрітстайл-зірки.

Свій образ знаменитість довершила чорними чоботами та стильною зачіскою. Стилісти зав’язали телеведучій хвіст, обмотавши волосся замість резинки. На обличчі Лесі Нікітюк, як завжди, сяяв ніжний макіяж: її погляд підкреслювали мінімалістичні чорні стрілки, а губи – світло-рожева помада.



Стильний образ Лесі Нікітюк / Фото з інстаграму телеведучої



Стильний образ Лесі Нікітюк / Фото з інстаграму телеведучої



Стильний образ Лесі Нікітюк / Фото з інстаграму телеведучої