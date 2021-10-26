Леся Нікітюк захопила осіннім образом у гарбузах: стильний аутфіт

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк поділилася з прихильниками новими стильними фотографіями. Знаменитість приміряла красивий осінній образ та зробила кілька кадрів у гарбузах.

Успішна українська телевізійна зірка та інфлюенсерка, за якою стежать в інстаграмі понад 3 мільйони користувачів, активно веде свою особисту сторінку. Білявка не лише заробляє на своєму блозі, але й показує стильні образи, які може повторити будь-яка модниця.

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Образ Лесі Нікітюк

Знаменитість позувала перед камерою на тлі гарбузової фотозони. Телеведуча зробила колоритні світлини. Зірка приміряла кремово-жовтий светр, який поєднала з трендовими темно-бежевими лосинами.

Зверху Леся Нікітюк одягнула графітову дублянку та доповнила образ кремовими чоботами з квадратним носком. Аутфіт знаменитості довершив красивий головний убір – кремовий кепі з білою вставкою.

Леся Нікітюк розпустила волосся, а на обличчі зробила легкий макіяж. Вона підкреслила очі чорною тушшю, а губи нафарбувала ніжно-рожевою помадою.



Леся Нікітюк приміряла стильний осінній образ / Фото з інстаграму телеведучої



Леся Нікітюк приміряла стильний осінній образ / Фото з інстаграму телеведучої