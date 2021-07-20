Леся Нікітюк та Сергій Притула показали чарівні аутфіти: цікаві образи

Леся Нікітюк та Сергій Притула – найяскравіший тандем ведучих на українському телебаченні. Вони обоє ведуть шоу "Хто зверху?" та вирізняються особливим почуттям гумору. Нещодавно знаменитості знялися у яскравій фотосесії.

Зовсім скоро стартує новий сезон розважальної програми "Хто зверху?", участь у якій беруть всі зірки українського шоу-бізнесу. Леся Нікітюк часто публікувала у своїх інстаграм-сторіз веселі відео зі зйомок, тож новий сезон має видатись цікавим.

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Інтерес у фанатів організатори шоу підігріли цікавими аутфітами зіркових ведучих. На сторінці "Нового каналу" з’явилися розкішні кадри, на яких Леся Нікітюк позує з Сергієм Притулою.

Модні образи телеведучих

Знаменитості фотографувалися у студії на рожевому тлі. Леся Нікітюк позувала у голубій строкатій мінісукні з бахромою та довгих світло-голубих рукавичках з тюлю. Виріб підкреслював довгі ноги красуні та її струнку талію. Образ знаменитості завершили бежеві босоніжки на підборах та ефектна зачіска.

Біляве волосся Лесі вклали у локони та зачесали передні пасма набік. Завершальним штрихом став сяючий макіяж. Візажисти підкреслили погляд чорними стрілками, а губи намалювали рожевим блиском.

Поруч з Лесею позував Сергій Притула. Стилісти одягнули телеведучого у білу базову футболку та доповнили образ рожевим костюмом. Образ артиста довершували білосніжні кросівки від британського модельєра Александра Макквіна.



Яскраві образи знаменитостей / Фото з інстаграму

На іншому кадрі Леся позувала у голубій сорочці в клітинку з білим коміром та манжетами. Модний верх доповнили білі шорти. Ніжний образ знаменитості довершив хвіст вгорі.

Для нової світлини Сергій Притула постав у парному образі. Він приміряв білу футболку та голубий костюм.



Яскраві образи знаменитостей / Фото з інстаграму