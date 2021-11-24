Леся Нікітюк – одна з найуспішніших телеведучих в українському шоу-бізнесі, окрім цього чималий заробіток їй приносить реклама в інстаграмі. У гардеробі зірки є багато люксових речей від відомих світових брендів, втім до ресторану знаменитість завітала в образі від мас-маркету. Вона одягнула штани та сорочку з магазину Zara.

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У своїх інстаграм-сторіс Леся Нікітюк показала частування у фешенебельному ресторані. Їй подали цибулевий суп та восьминога в ефектній подачі. Знаменитість зазначила, що італійська кухня надзвичайно смачна, втім порції для неї були маленькими.

Ресторан Gucci коротко. Дуже дорого, дуже смачно, дуже мало. Але це особлива атмосфера з зіркою Michelin, дев’ятьма столиками і чудовим інтер‘єром,

– написала телеведуча в дописі.

Також білявка пожартувала над своїм образом, адже прийшла в ресторан італійського Модного будинку Gucci в речах від іспанського магазину Zara. Та навіть в бюджетному образі Леся Нікітюк, як завжди, виглядала стильною та ефектною.

Образ Лесі Нікітюк

Українська знаменитість приміряла на собі бежево-коричневу тюлеву сорочку-поло з напівпрозорого матеріалу, яка застібається на ґудзики спереду. Коштує така річ на сайті 799 гривень.

Модний образ блогерки доповнювали розкльошені оксамитові штани на високій посадці з бічними розрізами зеленого кольору в чорні розмиті смужки.

"Леся Іванівна", як себе люб’язно називає телеведуча, зачесала волосся у хвіст, на обличчі зробила ніжний макіяж в коричневих тонах і доповнила образ масивними золотими сережками та браслетом-цвяхом від ювелірного французького будинку Cartier.



Стильний образ Лесі Нікітюк / Фото з інстаграму телеведучої



Стильний образ Лесі Нікітюк / Фото з інстаграму телеведучої