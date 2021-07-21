Леся Нікітюк завжди бездоганно виглядає на публіці. Вона постійно турбується про свій зовнішній вигляд та обирає стильні образи.

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Розкішні образи Леся Нікітюк

У студії перед фотокамерою Леся Нікітюк позувала у рожевій сукні з блискучої тканини. Мініплаття оздоблене глибоким вирізом в зоні декольте та гарно підкреслило груди знаменитості, а коротка довжина – довгі ноги. Одна сторона плаття оздоблена довгим об’ємним рукавом.

Стилісти вклали волосся Лесі Нікітюк у незвичну зачіску. Її пасма волосся повністю відкинули назад, ретельно згладивши моделюючими засобами. На обличчі Лесі сяяв яскравий макіяж. Візажисти підкреслили очі чорними стрілками, а губи намалювали рожевим блиском.



Леся Нікітюк демонструє чарівні образи / Фото з інстаграму

На іншій світлині телеведуча позувала в не менш ефектнішому образі. Білявка одягнула обтислу латексну сукню бордового кольору довжини міді. На власниці ідеальної фігури таке плаття сіло просто бездоганно. Особливого шарму виробу надавали пір’я вздовж рукавів.

На голові стилісти зав’язали Лесі Нікітюк об’ємну гульку, довершивши аутфіт насиченим макіяжем. Її погляд незмінно підкреслювали темні тіні, а пухкі губи темно-бордовова помада. Ауфіт довершили босоніжки на підборах.



Леся Нікітюк демонструє чарівні образи / Фото з інстаграму

Фанати, як завжди, не втрималися та написали в коментарях безліч приємних слів.