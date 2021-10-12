Леся Нікітюк приголомшила ефектним образом у шкіряному костюмі: стильні кадри

Телезірка Леся Нікітюк підкорила мережу новим образом. Вона постала перед камерою у шкіряному чорному костюмі.

Ведуча кожного дня перебуває у гущі подій. Вона постійно бере участь у фото сесіях та різних шоу, тож демонструє своїй 3-мільйонній аудиторії розкішні наряди.

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Нещодавно зірка телебачення поділилася з фанатами новим кадром. Вона зробила світлину у фотостудії в black total look. Білявка приміряла шкіряну сорочку та обтислі лосини.

Шкіра цього сезону не втрачає своїх позицій, тож стилісти радять приміряти на собі жакети та штани. Чорний колір залишається провідним, за ним йдуть всі відтінки коричневого. Окрім цього, в тренді особливо популярні шкіряні тренчі різноманітних фасонів та відтінків.

Свій look Леся Нікітюк доповнила білим намистом. Телеведуча розпустила волосся, а на обличчя нанесла улюблений макіяж в коричневих тонах.

Реакція мережі на образ Лесі Нікітюк

"Як завжди на стилі";

"Просто супер";

"Красуня";

"Леся Іванівна, ви справжня кішка";

"Богиня".



Cтильний образ Лесі Нікітюк / Фото з інстаграму