Церемонія National Bloggers Awards відбулася у готелі Fairmont Kyiv за участю зіркових ведучих, співаків та інфлуенсерів. Розважали публіку дует TVORCHI, Наталя Могилевська та ведучий Володимир Остапчук.

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Телеведуча Леся Нікітюк нагороджувала премією "Найкращий food блогер 2021" кулінарного експерта Євгена Клопотенка. На сцені знаменитість з’явилася у чарівному образі total look.

Образ Леся Нікітюк

Знаменитість приміряла сукню морквяного кольору, що складалася з мініспідниці та жакета-сукні, яка на талії була оздоблена поясом. Виріб з відкритою зоною декольте додав сукні сексуальності, а мініспідниця дозволила Лесі Нікітюк похизуватися довгими ногами.

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До бездоганної сукні телеведуча підібрала сатинові оранжеві туфлі на зав’язках. Її образ довершувала чорна шкіряна сумка Balenciaga Hourglass із золотистою фурнітурою за 43 тисячі гривень.

Біляве волосся знаменитість зав’язала у хвіст, зачесала гривку на дві сторони та зробила ефектний макіяж. Вона підкреслила погляд чорними стрілками, а губи намалювала коричневою помадою.

Реакція мережі на образ Лесі Нікітюк

"Що за богиня?";

"Обожнюю";

"Шикарні фото, ноги – вогонь";

"Колір плаття красивий";

"Лесюня, ти просто найкраща".



Розкішний образ Лесі Нікітюк / Фото з Orest



Розкішний образ Лесі Нікітюк / Фото з Orest