Українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк любить стильно одягатися та показувати трендові елементи гардеробу. Вона продемонструвала намисто з перлин на шиї, яке неабияк популярне цієї весни.

Прикраси з перлинами стали новим модним трендом, витіснивши золотисті масивні ланцюжки. Витончені перлинки на шиї виглядають досить жіночно. Українська зірка інстаграму Леся Нікітюк не обходить тренди стороною, тож вже на собі приміряла витончений аксесуар.

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Цієї весни перлини увійшли в топ наймодніших трендів, причому нова хвиля прикрас з білих перлин зовсім відрізняється від тих кольє з перлин, які ми можемо знайти у скриньках своїх бабусь. Тепер такі прикраси можна носити у повсякденному житті, поєднуючи з різноманітним одягом.

Зараз прикрасу з перлинок треба одягати не лише в театр. Трендовий чокер прикрасить casual-образ, що складається з mom jeans, білої сорочки та масивних кросівок.

Телеведуча Леся Нікітюк одягнула рожевий топ та вкорочену сорочку. Її літній образ доповнили чорні сонцезахисні окуляри від Versace, круглі сережки, золотий браслет та намисто з перлин, оздоблене золотим кулоном.



Леся Нікітюк одягнула стильний аксесуар / Фото з інстаграму

У мас-маркетах вже можна знайти чимало аксесуарів з перлинами. Такі прикраси можуть бути доповнені додатковим золотистим ланцюжком або кількома шарами, буквами, кулонами та поєднанням золота з однієї частини, а перлин – з іншої. Які прикраси варто обирати цієї весни – дивіться у нашій добірці.



Стильні аксесуари весни / Фото з Pinterest



Стильні аксесуари весни / Фото з Pinterest



Стильні аксесуари весни / Фото з Pinterest



Стильні аксесуари весни / Фото з Pinterest



Стильні аксесуари весни / Фото з Pinterest