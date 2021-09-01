Леся Нікітюк показала зухвалий образ у ботфортах зі зміїним принтом: стильні кадри

Українська телеведуча та інфлюенсерка Леся Нікітюк оприлюднила декілька кадрів, на яких продемонструвала новий образ. Вона позувала на камеру у сміливому образі, довершивши вбрання ботфортами на підборах зі шкіри пітона.

Леся Нікітюк часто бере участь у зйомках, тож постає перед прихильниками в образах, які складають для неї стилісти.

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Нові кадри знаменитість зробила в івент-холі Mayachok Event Hall, де проводяться події різного масштабу та формату. Ймовірно, саме тут проводяться зйомки нового проєкту, на який Леся Нікітюк одягнула зухвалий аутфіт. У дописі вона привітала всіх з початком нового знімального року.

Образ Лесі Нікітюк

Блогерка показала кілька світлин в новому наряді. Вона одягнула чорний топ і шовкову мініспідницю. Верх Леся доповнила голубою сорочкою та чорним вкороченим жакетом з необробленими краями.Помпезності образу надали чоботи ботфорти на високих підборах у зміїний принт.

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Коротке біле волосся телеведуча вклала рівно, а на обличчі зробила насичений макіяж, підкресливши погляд чорними стрілками, а губи – насиченою коричневою помадою.

Прихильники зазначають, що зірці дуже личить такий look та засипають її компліментами у коментарях:

"Красуня";

"Неперевершена";

"Чарівна";

"Ти така стильна! Вав!";

"Леся, фігурка просто супер".



Стильний образ Лесі Нікітюк / Фото з інстаграму телеведучої



Стильний образ Лесі Нікітюк / Фото з інстаграму телеведучої