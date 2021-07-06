Леся Нікітюк показала, як додати сукні wow-ефекту за допомогою корсету: вибуховий образ
Джерело:інстаграм Лесі Нікітюк
Телеведуча та інфлюенсерка Леся Нікітюк активно веде свою сторінку в інстаграмі, тож щодня у її профілі з’являються нові кадри. В останньому дописі знаменитість опублікувала чарівний образ у сукні.
За особистим профілем Лесі Нікітюк в інстаграмі стежить понад 3,5 мільйони прихильників. Блогерка часто демонструє ефектні та трендові образи, які неможливо обійти увагою.
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Білявка зробила декілька кадрів у неймовірному вбранні в літньому кафе біля кіностудії на Русанівці. Леся вкотре похизувалася перед підписниками ідеальною фігурою та довгими ногами.
Образ Лесі Нікітюк
Знаменитість постала перед камерою у чарівній мінісукні з мережива на бретельках. Їх вона опустила, позуючи з оголеними плечима. Стильний виріб Леся Нікітюк доповнила нефритовим корсетом, який став чудовим доповненням до білого плаття. До сукні інфлюенсерка підібрала модні босоніжки на підборах.
Волосся телеведуча вклала у розкішні голлівудські локони. Зірка зробила макіяж з акцентом на очах та нафарбувала губи коричневою помадою.
Шанувальників одразу підкорив стильний образ, тож вони засипали її компліментами і навіть жартами щодо того, на які зустрічі варто обирати такий look.
- "Коли сказали, що в кав’ярні буде твій колишній";
- "Неймовірна";
- "Як завжди красуня";
- "Білосніжка, що втекла від гномів";
- "Ти в будь-якому образі бездоганна";
- "Спокуслива красуня".
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