За особистим профілем Лесі Нікітюк в інстаграмі стежить понад 3,5 мільйони прихильників. Блогерка часто демонструє ефектні та трендові образи, які неможливо обійти увагою.

Зверніть увагу Леді Гага підкорює Нью-Йорк: 5 розкішних образів знаменитості в готелі The Plaza

Білявка зробила декілька кадрів у неймовірному вбранні в літньому кафе біля кіностудії на Русанівці. Леся вкотре похизувалася перед підписниками ідеальною фігурою та довгими ногами.

Образ Лесі Нікітюк

Знаменитість постала перед камерою у чарівній мінісукні з мережива на бретельках. Їх вона опустила, позуючи з оголеними плечима. Стильний виріб Леся Нікітюк доповнила нефритовим корсетом, який став чудовим доповненням до білого плаття. До сукні інфлюенсерка підібрала модні босоніжки на підборах.

Волосся телеведуча вклала у розкішні голлівудські локони. Зірка зробила макіяж з акцентом на очах та нафарбувала губи коричневою помадою.

Шанувальників одразу підкорив стильний образ, тож вони засипали її компліментами і навіть жартами щодо того, на які зустрічі варто обирати такий look.

"Коли сказали, що в кав’ярні буде твій колишній";

"Неймовірна";

"Як завжди красуня";

"Білосніжка, що втекла від гномів";

"Ти в будь-якому образі бездоганна";

"Спокуслива красуня".

Щоб побачити більше фото, гортайте праворуч