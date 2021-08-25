Леся Нікітюк показала модний вихід у квітковому костюмі: красиві фото

Успішна українська телеведуча Леся Нікітюк поділилася зі своїми фоловерами черговим стильним кадром. Вона позувала у чарівному короткому костюмі в трендовий квітковий принт.

Зірка інстаграму Леся Нікітюк, за якою стежать понад 3 мільйони користувачів, майже щодня публікує світлини в модних образах. Білявка любить стильно одягатися та приміряти трендові елементи гардероба.

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Цього разу вона не обійшла боком моду на квітковий принт, тож продемонструвала на собі стильний виріб.

Образ Лесі Нікітюк

Перед фотокамерою телеведуча постала у коричневому костюмі в квітковий принт, що складався з сорочки та спідниці. Сорочка оздоблена коміром та об’ємними рукавами, а спідниця – складкою плісе.

Важливо дотримуватись вишуканого стилю не тільки в одязі, але й інтер’єрі. Допоможуть вам у цьому електрокаміниВиробники подбали не тільки про їхню якість і безпечність, але й про дизайн, який ідеально доповнить вигляд вашого помешкання.

До костюму Леся Нікітюк підібрала коричневу сумку з короткою ручкою. Її образ довершили золотисті сережки-кільця, високий пучок на голові та ніжний макіяж. Знаменитість намалювала повіки бронзовими тінями, підкреслила погляд чорними стрілками, а губи нафарбувала коричневою помадою.

Образи телеведучої ніколи не залишаються без уваги прихильників, тож вони часто засипають її позитивними коментарями.

"Дуже хороша";

"Прекрасна";

"Дуже, дуже красива";

"Суперові фото";

"Красуня";

"Леся Іванівна в кольорах осені".



Стильний образ Лесі Нікітюк / Фото з інстаграму телеведучої



Стильний образ Лесі Нікітюк / Фото з інстаграму телеведучої