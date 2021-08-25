Зірка інстаграму Леся Нікітюк, за якою стежать понад 3 мільйони користувачів, майже щодня публікує світлини в модних образах. Білявка любить стильно одягатися та приміряти трендові елементи гардероба.

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Цього разу вона не обійшла боком моду на квітковий принт, тож продемонструвала на собі стильний виріб.

Образ Лесі Нікітюк

Перед фотокамерою телеведуча постала у коричневому костюмі в квітковий принт, що складався з сорочки та спідниці. Сорочка оздоблена коміром та об’ємними рукавами, а спідниця – складкою плісе.

До костюму Леся Нікітюк підібрала коричневу сумку з короткою ручкою. Її образ довершили золотисті сережки-кільця, високий пучок на голові та ніжний макіяж. Знаменитість намалювала повіки бронзовими тінями, підкреслила погляд чорними стрілками, а губи нафарбувала коричневою помадою.

Образи телеведучої ніколи не залишаються без уваги прихильників, тож вони часто засипають її позитивними коментарями.

  • "Дуже хороша";
  • "Прекрасна";
  • "Дуже, дуже красива";
  • "Суперові фото";
  • "Красуня";
  • "Леся Іванівна в кольорах осені".

Стильний образ Лесі Нікітюк / Фото з інстаграму телеведучої
Стильний образ Лесі Нікітюк / Фото з інстаграму телеведучої

Стильний образ Лесі Нікітюк / Фото з інстаграму телеведучої
Стильний образ Лесі Нікітюк / Фото з інстаграму телеведучої