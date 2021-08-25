Зірка інстаграму Леся Нікітюк, за якою стежать понад 3 мільйони користувачів, майже щодня публікує світлини в модних образах. Білявка любить стильно одягатися та приміряти трендові елементи гардероба.
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Цього разу вона не обійшла боком моду на квітковий принт, тож продемонструвала на собі стильний виріб.
Образ Лесі Нікітюк
Перед фотокамерою телеведуча постала у коричневому костюмі в квітковий принт, що складався з сорочки та спідниці. Сорочка оздоблена коміром та об’ємними рукавами, а спідниця – складкою плісе.
До костюму Леся Нікітюк підібрала коричневу сумку з короткою ручкою. Її образ довершили золотисті сережки-кільця, високий пучок на голові та ніжний макіяж. Знаменитість намалювала повіки бронзовими тінями, підкреслила погляд чорними стрілками, а губи нафарбувала коричневою помадою.
Образи телеведучої ніколи не залишаються без уваги прихильників, тож вони часто засипають її позитивними коментарями.
- "Дуже хороша";
- "Прекрасна";
- "Дуже, дуже красива";
- "Суперові фото";
- "Красуня";
- "Леся Іванівна в кольорах осені".
Стильний образ Лесі Нікітюк / Фото з інстаграму телеведучої
Стильний образ Лесі Нікітюк / Фото з інстаграму телеведучої