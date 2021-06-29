Леся Нікітюк показала бездоганний образ у ляльковій сукні: фото

Українська телеведуча і блогерка Леся Нікітюк показала своїй 5-мільйонній аудиторії розкішний образ у ляльковій сукні. Знаменитість зробила ефектний кадр у велюровому платті з білим коміром.

Одна з найпопулярніших інфлюенсерок Леся Нікітюк добре знається на стилі. Білявка часто обирає трендове вбрання від українських чи закордонних брендів, демонструючи в мережі своє вміння вдало одягатися.

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Новий кадр телеведуча опублікувала нещодавно, а віддані фанати вже встигли засипати її світлину тисячами вподобань та коментарями.

Літній образ Лесі Нікітюк

Леся постала перед камерою у темно-синій велюровій сукні на довгий рукав зі стильним білим коміром та спідницею. Коротке волосся в кінці пасм телеведуча закрутила в легкі локони, а на обличчі зробила ніжний макіяж.

Блогерка намалювала повіки коричневими тінями, чорною підводкою, а губи нафарбувала ніжною рожевою помадою.

Об’ємні лялькові сукні цього літа починають складати конкуренцію виробам в квітковий принт. Плаття з пишною спідницею вже активно одягають закордонні стрітстайл-зірки, тож зовсім скоро стильні сукні носитимуть українські модниці.

Розкішний образ Лесі Нікітюк неабияк сподобався її прихильникам, тож вони засипали телеведучу в коментарях приємними компліментами.

"Плаття просто супер. Хочу собі таке";

"Лесі все пасує. Красуня";

"Дуже красива";

"Королева";

"Просто бомбезна".



Красивий аутфіт Лесі Нікітюк / Фото з інстаграму