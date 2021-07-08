Леоні Ганне завітала на червону доріжку Каннського кінофестивалю у помпезній сукні: фото

Німецька інфлюенсерка і зірка street-style Леоні Ганне прилетіла у Канни на популярний кінофестиваль. З року в рік гостями всесвітньо відомої події стають не лише актори, але й моделі та блогери. Цього року знаменитість вирішила вражати публіку розкішним образом.

У другий день Каннського кінофестивалю відбулася прем’єра фільму "Все пройшло добре" режисера Франсуа Озона. На цю подію героїня стрітстайлу одягнула розкішну сукню, яка затьмарила всіх гостей.

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Блогерка знається на трендах, тож для такої важливої світської події віддала перевагу сукні модного м’ятного кольору. Леоні ретельно підбирає образи до всіх своїх виходів, тому для червоної доріжки одягнула особливу кутюрну сукню від бренду Nicole + Felicia.

Інфлюенсерка гучно заявила про себе, коли пройшлася яскравим килимом у багатоярусній сукні, зшитій з кількох десятків метрів тюлю. М’ятна сукню на тонких бретелях оголила не лише значну частину зони декольте, але й додала нотку ніжності до образу завдяки оголеним плечам. До сукні модниця підібрала молочні босоніжки на зав’язках з квадратним носком.

Кутюрний виріб, який оздоблений масивними воланами та рожевим пір’ям Леоні Ганне довершила прикрасами від бренду Pomellato. Німецька модниця одягнула на шию дорогоцінне намисто Catene з 986 діамантами, поєднавши його з сережками Iconica, браслетом Catene з рожевого золота з понад 400 діамантами та перснем з білого та рожевого золота Nudo.

Стилістка Каннського кінофестивалю Сандра Гаггель зібрала біляве волосся інфлюенсерки у пучок, а візажистка намалювала повіки світлими тінями, зробила лайнером чорні стрілки, а губи нафарбувала помадою шоколадного кольору.

Образ знаменитості на її особистій сторінці в інстаграмі зібрав майже 200 тисяч вподобань, а всі fashion-видання без упину рясніють заголовками про найрозкішнішу сукню вечора, у якій з’явилася німецька інфлюенсерка.



Розкішний образ Леоні Ганне на Каннському кінофестивалі / Фото з інстаграму



Розкішний образ Леоні Ганне на Каннському кінофестивалі / Фото з інстаграму



Розкішний образ Леоні Ганне на Каннському кінофестивалі / Фото з інстаграму