На вихідних у столиці Німеччини відбувся благодійний проєкт "Ein Herz für Kinder", який підтримує дитячі поліклініки, дитячі садки, їдальні, школи та сім’ї. Асоціація дає можливість важкохворим дітям, які не можуть лікуватися в рідній країні, проводити рятувальні операції. Крім того, "Ein Herz für Kinder" надає допомогу в зонах війни та стихійного лиха.

Цікаво Злата Огнєвіч розбурхала мережу фотосесією у стилі кабаре: розкішні світлини

На червону доріжку вийшло багато знаменитостей, серед яких головна інфлюенсерка Німеччини Леоні Ганне. Фешіоніста, як завжди, обрала для світського заходу розкішну сукню, яка затьмарила всіх гостей.

Образ Леоні Ганне

Інфлюенсерка для важливої події одягнула весільну сукню від німецького бренду KAVIAR GAUCHE. Леоні обрала свій улюблений фасон сукні, що складається з багатоярусних нашарувань тюлі. Сукня оздоблена довгим шлейфом та відкритими плечами. Образ знаменитої білявки доповнили сріблясті босоніжки на зав’язках від René Caovilla.

Німкеня зачесала лаконічний хвіст ззаді, зробила ніжний макіяж у золотистих тонах та доповнила свій образ платиновими сережками та масивним браслетом від Tiffany & Co.



Розкішний образ Леоні Ганне / Фото з інстаграму інфлюенсерки



Розкішний образ Леоні Ганне / Фото з інстаграму інфлюенсерки



Розкішний образ Леоні Ганне / Фото з інстаграму інфлюенсерки