Леоні Ганне захопила вишуканим образом у зеленому шкіряному тренчі: розкішні кадри

Німкеня Леоні Ганне щодня зачаровує мережу бездоганними аутфітами. Дівчина співпрацює з багатьма люксовими брендами, тож у її гардеробі швидко з’являються останні новинки дизайнерів, які вона вдало застосовує у свої образах. Під час останнього виходу білявка показала вражаючий look of the day.

32-річна модна блогерка володіє чудовим смаком у виборі одягу, який вона напрацьовувала роками. Вона вміє невимушено та органічно позувати, а дякуючи своєму високому росту, білявому волоссю та щирій усмішці – приковує увагу всіх стрітстайл-фотографів.

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Своїй популярності Леоні Ганне завдячує Тижням моди, на яких вона демонструвала стильні та водночас трендові образи. Тепер майже всі свої виходи дівчина фотографує у стилі стрітстайл.

Образ Леоні Ганне

Німецька інфлюенсерка одягнула білу майку та світло-сірі штани на защипах. Верх білявка доповнила шкіряним тренчем зеленого кольору. Цей колір вважається наймоднішим цієї весни. Леонні вже встигла залучити зелений у всі можливі елементи гардеробу, сумки та взуття, зробивши цього разу ставку на тренчкот.

Такий яскравий верхній убір доповнили жовті неонові туфлі на підборах з гострим носком. Інфлюенсерка підібрала до стильного аутфіту сонцезахисні окуляри з жовтою оправою. Варто зазначити, що окуляри з кольоровою оправою – гарячий тренд цього сезону.

Довершити бездоганний образ білявка вирішила сумкою від Chanel ніжного лимонного кольору. Цією сумкою модниця добилася гармонійного аутфіту, оскільки лимонний не виглядає настільки епатажно, як неоновий жовтий.

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