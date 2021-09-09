Леоні Ганне захопила розкішною золотою сукнею на Венеційському кінофестивалі: бездоганні кадри

Відома німецька інфлюенсерка Леоні Ганне зуміла вразити всіх своєю появою на Каннському кінофестивалі цього року, тож тепер білявка взялася підкорювати іншу важливу подію. Знаменитість завітала на острів Лідо та пройшлася червоною доріжкою Венеційського фестивалю у розкішній сукні золотого кольору.

З року в рік гостями всесвітньо відомої події стають не лише режисери, актори, моделі та світські левиці, але й стрітстайл-зірки та fashion-інфлюенсери, які відіграють особливу роль у сфері моди.

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Леоні Ганне любить красиво одягатися, тож своїй 3-мільйонній аудиторії демонструє ледь чи не щодня красиві аутфіти. Білявка продумує кожен вихід до дрібниць, тому всі її наряди закохують в себе з першого погляду.

До Венеційського кінофестивалю блогерка заздалегідь готувалася, тож передбачила, яким вбранням вона зможе привернути до себе найбільшу увагу. Для денної події красуня обрала жовту сукню з воланами, яка дуже схожа на м’ятний кутюрний виріб, у якому німкеня з’являлася на Каннському кінофестивалі.

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Привернувши до себе увагу, Леоні Ганне вдруге пройшлася червоною доріжкою ввечері та зачарувала всіх гостей та фотографів розкішним золотистим платтям.

Образ Леоні Ганне

33-річна блогерка прийшла на прем’єру фільму La Scuola Cattolica італійського режисера у золотистій сукні-бюстьє від бренду Milla Nova. Усе плаття розшите дзеркальними ромбиками, а також оздоблене глибоким розрізом на нозі та довгим шлейфом.

Образ красуні доповнили мінімалістичні бежеві босоніжки від René Caovilla. Розкішне біле волосся стилісти вклали у легкі хвильки, а довершили аутфіт елегантні прикраси від бренду BVLGARI.

Візажисти зробили Леоні яскравий макіяж з акцентом на очах, а губи намалювали коричневим блиском.

У своєму інстаграмі білявка опублікувала низку чарівних кадрів, позуючи в гондолі та на тлі вечірнього Собору Святого Марка і Палацу Дожів.



Леоні Ганне у бездоганній сукні на Венеційському фестивалі / Фото з інстаграму



Леоні Ганне у бездоганній сукні на Венеційському фестивалі / Фото з інстаграму



Леоні Ганне у бездоганній сукні на Венеційському фестивалі / Фото з інстаграму