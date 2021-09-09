З року в рік гостями всесвітньо відомої події стають не лише режисери, актори, моделі та світські левиці, але й стрітстайл-зірки та fashion-інфлюенсери, які відіграють особливу роль у сфері моди.

Партнерський матеріал Електрокамін проти біокаміна: який пристрій краще обрати

Леоні Ганне любить красиво одягатися, тож своїй 3-мільйонній аудиторії демонструє ледь чи не щодня красиві аутфіти. Білявка продумує кожен вихід до дрібниць, тому всі її наряди закохують в себе з першого погляду.

До Венеційського кінофестивалю блогерка заздалегідь готувалася, тож передбачила, яким вбранням вона зможе привернути до себе найбільшу увагу. Для денної події красуня обрала жовту сукню з воланами, яка дуже схожа на м’ятний кутюрний виріб, у якому німкеня з’являлася на Каннському кінофестивалі.

Усі світові зірки знають: робити бездоганні фото для мережі варто на фоні камінів. Тож будьте теж у тренді та обирайте стильні й безпечні електрокаміни Dimplex.

Привернувши до себе увагу, Леоні Ганне вдруге пройшлася червоною доріжкою ввечері та зачарувала всіх гостей та фотографів розкішним золотистим платтям.

Образ Леоні Ганне

33-річна блогерка прийшла на прем’єру фільму La Scuola Cattolica італійського режисера у золотистій сукні-бюстьє від бренду Milla Nova. Усе плаття розшите дзеркальними ромбиками, а також оздоблене глибоким розрізом на нозі та довгим шлейфом.

Образ красуні доповнили мінімалістичні бежеві босоніжки від René Caovilla. Розкішне біле волосся стилісти вклали у легкі хвильки, а довершили аутфіт елегантні прикраси від бренду BVLGARI.

Візажисти зробили Леоні яскравий макіяж з акцентом на очах, а губи намалювали коричневим блиском.

У своєму інстаграмі білявка опублікувала низку чарівних кадрів, позуючи в гондолі та на тлі вечірнього Собору Святого Марка і Палацу Дожів.



Леоні Ганне у бездоганній сукні на Венеційському фестивалі / Фото з інстаграму



Леоні Ганне у бездоганній сукні на Венеційському фестивалі / Фото з інстаграму



Леоні Ганне у бездоганній сукні на Венеційському фестивалі / Фото з інстаграму