До кожного модного показу інфлюенсерка Леоні Ганне ретельно готується. Вона складає аутфіт, який складається з одягу, взуття та аксесуарів одного бренду. Цього разу німкеня здивувала вишуканим образом у штанному костюмі Louis Vuitton.

Тиждень моди у Парижі закрив показ Louis Vuitton. Саме для такої завершальної події Леоні створила бездоганний аутфіт лише за допомогою жакету та штанів.

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Знаменитість володіє бездоганним смаком в одязі, тож всі її образи заслуговують особливої уваги. Попри те, що фешіоніста любителька яскравих відтінків та створення аутфітів за допомогою колорблокінгу, базові кольори їй личать не менше.

Образ Леоні Ганне

Готуючись до останнього шоу Louis Vuitton білявка одягнула штанний бежевий костюм, що складався зі штанів кльош та фактурного жакету. Замість звичайних ґудзиків бренд запропонував носити базовий елемент гардеробу з білим ременем, який вшитий просто в жакеті.

Любителька красивих та витончених підборів цього разу від них відмовилася, і натомість одягнула сланці з широкими переплетеннями коричневого кольору з монограмою бренду.

Серед аксесуарів модниця обрала сріблястий ланцюжок та шию та сережки-кільця. Вони чудово поєднувалися із зеленою сумкою Louis Vuitton Coussin із сріблястими ми ручками-ланцюжками.

Креативний директор жіночих колекцій Ніколя Гескьєр представив сумку під час весняно-літнього показу 2021. Нова модель сумки, яку носять майже всі відомі знаменитості, коштує 106 тисяч гривень.

Завершила свій образ Леоні яскравим макіяжем. Персиковими тінями вона створила ефект "котячого ока", а губи нафарбувала червоною помадою.Новий кадр знаменитості зібрав чимало відгуків та понад 25 тисяч вподобань.

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