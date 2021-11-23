Улюблениця стрітстайл-фотографів вже не вперше одягає речі українського бренду Santa Brands. Нещодавно білявка відпочивала на Мальдівах. Там вона приміряла дві неймовірні сукні від наших дизайнерів.

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Бренд Santa Brands так сподобався Леоні, що окрім суконь вона обрала блискучі штани української марки, за допомогою яких створила чарівний аутфіт.

Образ Леоні Ганне

Fashion-інфлюенсерка постала перед камерою у білому топі без бретельок. Зверху вона одягнула подовжений жакет оверсайз. На низ Леоні Ганне обрала штани з еластичної тканини білого кольору, що всипані тисячами кристалів. На сайті така річ коштує 12 500 гривень.

Білосніжний образ модниця доповнила улюбленими прозорими мюлями на підборах з бантом в блискучих камінчиках від бренду MACH & MACH. Аутфіт Леоні довершила сумкою Prada з блискітками.

Блогерка розпустила волосся, зробила ніжний макіяж та довершила образ масивними сережками та мінімалістичними перснями.



Розкішний образ Леоні Ганне / Фото з інстаграму блогерки



Розкішний образ Леоні Ганне / Фото з інстаграму блогерки



Розкішний образ Леоні Ганне / Фото з інстаграму блогерки

Нагадаємо, раніше на відпочинку Леоні Ганне, яка співпрацює з найкращими люксовими брендами, одягнула сукні від української марки Santa Brands. На Мальдівах вона красувалася у салатовому та чорному платті.