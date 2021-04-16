Кепка, ланцюжок на шиї та сумочка Jacquemus: Леоні Ганне вразила новим образом в стилі спортшик
Німецька інфлуенсерка і зірка street-style Леоні Ганне продемонструвала новий образ, який ідеально підійде її прихильницям цієї весни. У ньому зірка зуміла поєднати останні найвідоміші тренди, при цьому не перевантаживши свій look.
Джерело:інстаграм Леоні Ганне
Бежевий колір, як і білий та всі його відтінки залишаються улюбленими у гардеробах жінок вже кілька років. Якщо раніше їх часто комбінували з іншими кольорами, то сьогодні сміливо їх поєднують в один total look. Як це зробила Леоні Ганне, знявши атмосферне відео у своїй розкішній квартирі.
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Спортшик від Леоні Ганне
Для прогулянки блогерка обрала спортивні штани-кльош з високою посадкою бежевого кольору, топ на бретелях від Oceans Apart, який ніжно оголював її талію та зону ключиць, білий жакет-сорочку, довжиною до стегон, та білі масивні кросівки.
Щодо аксесуарів, то зірка доповнила свій образ бежевою кепкою, яку зараз можна знайти на полицях багатьох магазинів, темно-бежеву сумочку Jacquemus, золотистий ланцюжок на шиї та прикраси на руках та вухах.
Леоні Ганне, без перебільшення, виглядала бездоганно. І що головне – зручно та комфортно, адже такий образ може підійти як для прогулянок містом, так і для походів в кафе чи музей.
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