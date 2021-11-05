Білявка Леоні Ганне – найвідоміша стрітстайл-зірка Європи. Красуня не пропускає жоден Тиждень моди, а всі дизайнери мають за честь запросити ікону стилю на показ.

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Особистий профіль в інстаграмі блогерки – справжній клондайк модних образів. Дівчина є натхненням для майже чотирьох мільйонів прихильників зі всього світу.

Увесь її гардероб складається з трендових елементів гардероба, тож під час кожного свого виходу інфлюенсерка демонструє актуальні аутфіти. Ганне співпрацює з багатьма брендами, відвідує світські вечірки, прогулюється червоною доріжкою на Каннському та Венеційському кінофестивалі, а тепер красується на обкладинці італійського видання Grazia.

Німкеня, що живе у Лондоні, часто подорожує, втім її затяті фанати знають, що Леоні настільки сильно любить Італію, що приїжджає відпочивати в сонячну країну кілька разів на рік. У дописі в інстаграмі знаменитість написала, що досі не вірить в те, що з нею сталося.

Ущипніть мене! Я дуже рада поділитися своєю роботою з вами. Дуже вдячна за свою першу італійську обкладинку, тому що я люблю Італію від усього серця,

– написала Леоні.

На обкладинці глянцю білявка позувала у розкішному велюровому стьобаному пальто насиченого смарагдового відтінку від бренду Max Mara. Вона постала перед камерою в довгому коридорі, з накинутим на голову капюшоном. Під низ вона одягнула туніку-плаття та чоботи на підборах.



Леоні Ганне на обкладинці італійського глянцю / Фото з інстаграму інфлюенсерки

Для інших кадрів Леоні приміряла стильні костюми, світшоти, спідниці та сорочки. Так гармонійно передати концепцію зйомки вдалося фотографу Сімону Фальцетте.



Модні образи Леоні Ганне / Фото з інстаграму інфлюенсерки



Модні образи Леоні Ганне / Фото з інстаграму інфлюенсерки



Модні образи Леоні Ганне / Фото з інстаграму інфлюенсерки



Модні образи Леоні Ганне / Фото з інстаграму інфлюенсерки



Модні образи Леоні Ганне / Фото з інстаграму інфлюенсерки



Модні образи Леоні Ганне / Фото з інстаграму інфлюенсерки