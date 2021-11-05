Білявка Леоні Ганне – найвідоміша стрітстайл-зірка Європи. Красуня не пропускає жоден Тиждень моди, а всі дизайнери мають за честь запросити ікону стилю на показ.

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Особистий профіль в інстаграмі блогерки – справжній клондайк модних образів. Дівчина є натхненням для майже чотирьох мільйонів прихильників зі всього світу.

Увесь її гардероб складається з трендових елементів гардероба, тож під час кожного свого виходу інфлюенсерка демонструє актуальні аутфіти. Ганне співпрацює з багатьма брендами, відвідує світські вечірки, прогулюється червоною доріжкою на Каннському та Венеційському кінофестивалі, а тепер красується на обкладинці італійського видання Grazia.

Німкеня, що живе у Лондоні, часто подорожує, втім її затяті фанати знають, що Леоні настільки сильно любить Італію, що приїжджає відпочивати в сонячну країну кілька разів на рік. У дописі в інстаграмі знаменитість написала, що досі не вірить в те, що з нею сталося.

Ущипніть мене! Я дуже рада поділитися своєю роботою з вами. Дуже вдячна за свою першу італійську обкладинку, тому що я люблю Італію від усього серця,
– написала Леоні.

На обкладинці глянцю білявка позувала у розкішному велюровому стьобаному пальто насиченого смарагдового відтінку від бренду Max Mara. Вона постала перед камерою в довгому коридорі, з накинутим на голову капюшоном. Під низ вона одягнула туніку-плаття та чоботи на підборах.

Леоні Ганне на обкладинці італійського глянцю
Леоні Ганне на обкладинці італійського глянцю / Фото з інстаграму інфлюенсерки

Для інших кадрів Леоні приміряла стильні костюми, світшоти, спідниці та сорочки. Так гармонійно передати концепцію зйомки вдалося фотографу Сімону Фальцетте.

Леоні Ганне на обкладинці італійського глянцю
Модні образи Леоні Ганне / Фото з інстаграму інфлюенсерки

Леоні Ганне на обкладинці італійського глянцю
Модні образи Леоні Ганне / Фото з інстаграму інфлюенсерки

Леоні Ганне на обкладинці італійського глянцю
Модні образи Леоні Ганне / Фото з інстаграму інфлюенсерки

Леоні Ганне на обкладинці італійського глянцю
Модні образи Леоні Ганне / Фото з інстаграму інфлюенсерки

Леоні Ганне на обкладинці італійського глянцю
Модні образи Леоні Ганне / Фото з інстаграму інфлюенсерки

https://24tv.ua/resources/photos/news/640_DIR/202111/1787436_15344482.jpg?202111124844
Модні образи Леоні Ганне / Фото з інстаграму інфлюенсерки