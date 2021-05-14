32-річна інфлюенсерка має бездоганний смак в одязі та щоразу демонструє це своїй 3-мільйонній аудиторії. Кожного дня блогерка публікує на своїй особистій сторінці в інстаграмі нові кадри та показує прихильникам не лише повсякденні, але й вишукані образи.

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Цього разу фешіоніста вирушила на прогулянку в аутфіті, який ідеально підійде для прохолодних вихідних.

Образ Леоні Ганне

Модниця одягнула світло-коричневе боді та доповнила його бежевими штанами. Зверху Леоні одягнула трендовий тренч м’ятного кольору. Серед головних уборів модниця обрала кремову бейсболку з монограмою від Gucci.

Для зручності інфлюенсерка одягнула білі кросівки, а довершила образ масивним сріблястим ланцюжком та сумкою Prada Cleo м’ятного кольору, яку презентували під час Тижня моди навесні Міучча Прадо та Раф Сімонс. Виріб з нової колекції коштує 53 тисячі гривень.

Вирушаючи у справах Леоні зробила на обличчі помітний макіяж. Повіки нафарбувала чорними стрілками, а губи – рожевою помадою.

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