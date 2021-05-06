Streetstyle-зірки та інфлюенсери вже давно стали прикладами для наслідування. Модниці зі всього світу надихаються особистими профілями улюблених блогерів, черпаючи натхнення з їхніх образів та втілюють схожий модний задум в реальність.

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Улюблениця стрітстайл-фотографів Леоні Ганне майже щодня ділиться у своєму інстаграмі бездоганними аутфітами. На сторінці 32-річної німкені можна знайти чимало буденних та святкових образів. Під час останнього виходу інфлюенсерка показала вбрання, яке можна сміливо одягати на будь-яку святкову подію.

Образ Леоні Ганне

В останньому дописі у своєму профілі інфлюенсерка опублікувала стильний кадр. Леоні позувала на камеру у весняному костюмі, що складався з подовженого жакета та коротких шортів лавандового відтінку. Під низ дівчина одягнула базову білу футболку.

Елегантний look Ганне довершила білими босоніжками на зав’язках, а з аксесуарів вона обрала культову сумку Lady Dior молочного кольору.

Модниця зробила стильний кадр у стилі streetstyle на пішохідному переході з оберемком фіолетових квітів у руках.



Стильний образ Леоні Ганне / Фото з інстаграму