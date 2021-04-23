Німецька інфлюенсерка Леоні Ганне опублікувала новий кадр на своїй особистій сторінці в інстаграмі. Модниця продемонструвала надзвичайно вишуканий образ у неоновому рожевому жакеті.

Відома німецька блогерка Леоні Ганне активно розвиває свій інстаграм-блог, часто публікуючи туди стильні образи, якими надихаються 3 мільйони прихильників. Цього разу улюблениця стрітстайл-фотографів показала, як можна легко поєднати рожевий жакет з кораловою сумкою.

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У своєму інстаграм-акаунті дівчина ділиться модними лайфхаками, розповідає про тренди та демонструє оригінальні образи.

Знаменитість може похизуватися останніми новинками люксових брендів, тож поділилася зі своїми підписниками новою покупкою – сумкою-хобо у мініверсії Bottega Veneta The Mini Jodie коралового кольору. На просторах інтернету така модель ще зустрічалася, тож Леоні взялася швидко вигуляти стильний аксесуар.

Образ Леоні Ганне

Інфлюенсерка одягнула бежевий топ з молочними штанами. Зверху вона накинула неоновий рожевий жакет розміру оверсайз з рожевими ґудзиками, великими кишенями та масивними наплічниками.

32-річна популярна блогерка доповнила образ прикрасами. Вона приміряла сріблястий ланцюжок на шию, сережки-кільця та світло-рожеві окуляри напівмісяці. Волосся популярна фешіоніста розпустила, а на обличчі зробила природний макіяж.

Ганне любить підбори, тож обрала молочні дуті сабо з квадратним носком. Її стильний аутфіт довершила коралова сумка Bottega Veneta The Mini Jodie.

У 2020 році Модний будинок представив модель Jodie в червоному, білому, жовтому, синьому і помаранчевому кольорах. Найчастіше знаменитості поєднували у своїх образах чорну та зелену сумку. Тепер список модних сумок поповнив ще один ніжний колір.

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