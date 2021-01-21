Популярна німецька інфлюенсерка Леоні Ганне проводить зимові канікули на своїй батьківщині. У вільний час дівчина вигулює улюблені аутфіти. Зірка стрітстайлу продемонструвала стильний зимовий образ в улюблених брендах.

За інстаграм-сторінкою німкені стежить 3 мільйони людей. Модниця щодня здобуває популярність. Леоні любить моду і стильне вбрання, вона володіє бездоганним смаком, тож її стилізуванням одягу надихаються сотні тисяч користувачів.

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На своїй особистій сторінці Ганне опублікувала добірку світлин, на яких вона позує в чорному аутфіті. Для прогулянки фешіоніста обрала шкіряні мішкуваті штани на зав’язках, які заправила у трендові черевики Bottega Veneta.

Під низ інфлюенсерка одягнула в’язаний светр, а завершила образ логотипною курткою Dior. Стильний аутфіт Леоні Ганне виокремила культовою сумкою Saddle Dior. Відмінні риси цієї моделі – суцільна вишивка Tie & Dye синього кольору, фурнітура кольору зістареного золота і напис "Christian Dior". Біляве волосся дівчина зав’язала у хвіст продемонструвала декілька цікавих позувань.



Стильний аутфіт німкені / Фото з інстаграму Леоні Ганне



Стильний аутфіт німкені / Фото з інстаграму Леоні Ганне