Total look кольору морозива: Леоні Ганне прогулялася в елегантному образі

32-річну Леоні Ганне називають сучасною Керрі Бредшоу з серіалу "Секс і місто". Інфлюенсерка активно ділиться з прихильниками стильними образами, сидить в перших рядах на Тижнях моди та надихає 3 мільйони фанатів в інстаграмі.

Німкеня Леоні є однією з найвпливовіших fashion-інфлюенсерок світу. Вона обожнює богемні образи – елегантні та невимушені. Під час останньої прогулянки модниця вже приміряла образ, який планує ще раз одягнути навесні.

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Образ Леоні Ганне

Дівчина одягнула білосніжний гольф з високим коміром та широкі штани, які заправила у трендові молочні чоботи на підборах з квадратним носком. Зверху Леоні одягнула молочне кашемірове пальто.

Образ довершила біла сумка Bottega Veneta із масивними золотистими ланцюжками та окуляри з білою оправою. Фешіоніста залишила біляве волосся розпущеним. Тримаючи в руках каву Леоні зробила декілька кадрів на тлі фасаду будинку.

Упродовж останніх двох років блогерка живе у Лондоні та фотографує стильні образи у своїй британській квартирі. Втім вже досить тривалий час Ганне гостює у своїх батьків у Гамбурзі. Нові кадри на сторінці Леоні зібрали вже понад 80 тисяч вподобань.



Елегантний образ Леоні Ганне / Фото з інстаграму



Елегантний образ Леоні Ганне / Фото з інстаграму



Елегантний образ Леоні Ганне / Фото з інстаграму