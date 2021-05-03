Інстаграм-сторінка головної зірки стрітстайлу Леоні Ганне просто переповнена різноманітними образами. Дівчина любить стильно одягатися та надихати свою 3-мільйонну аудиторію чарівними аутфітами.

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Прихильники Леоні могли помітити, що трендсеттерка дуже любить жакети оверсайз різних кольорів. Їх вона одягає під сукні, спідниці, джинси, джогери, шкіряні штани чи палаццо.

Ганне не пропускає жодних показів, що транслюються онлайн, тож добре знається на трендах. Бездоганний look білявка показала на своїй особистій сторінці в інстаграмі.

Образ Леоні Ганне

Німкеня приміряла молочний жакет, який одягнула під чорний топ Сeline. Дівчина поєднала світлий жакет з чорними шкіряними штанами. Образ вона доповнила чорно-білими човниками-туфлями від Chanel.

Не обійшовся look Леоні без сумки. У її гардеробі знайдеться будь-яка модель від різних брендів. Цього разу Ганне обрала легендарну білу сумку від Christian Dior.

Для створення цілісного образу зірка стрітстайлу нафарбувала повіки коричневими стрілками, одягнула золоті мінімалістичні сережки, браслети та золотий годинник.



Стильний аутфіт Леоні Ганне / Фото з інстаграму



Стильний аутфіт Леоні Ганне / Фото з інстаграму