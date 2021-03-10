Показ колекції Chanel осінь-зима 2021/22 став завершальним акордом на Тижні моди в Парижі. Модні будинки розсилають відомим інфлюенсерам запрошення на віртуальний показ, тож віддаючи данину – німкеня Леоні Ганне одягнулася у розкішний образ з речей французького бренду.

Модні блогери давно стали невід’ємною частиною fashion-індустрії. Незадовго до показу колекцій на Тижнях моди, відомі бренди надсилають зіркам стрітстайлу та інфлюенсерам, які часто популяризують їхній продукт – подарунки.

Цікаво Новоспечена матуся Ельза Госк показала стильний образ у трендовому вбранні: фото

Цього року бренд упакував у свої чорні паперові пакети з білою квіткою косметику для створення базового макіяжу.

Леоні любить створювати аутфіти у вбранні від одного бренду, тож із задоволенням приміряла ідеальний образ, який підходить для прогулянок Парижем.

Образ Леоні Ганне

Модниця відома тим, що записує відеоролики, у яких показує, як вона поетапно створює образ. Інфлюенсерка одягнула стильні чорні шкіряні штани, які довершила поясною білою сумкою та бордовий світшот із зеленими нашитими монограмами Chanel.

Її образ доповнили білі перлини та численні золотисті прикраси з емблемами модного будинку. Білявка одягнула фірмові туфлі відомого бренду, а її аутфіт довершили золоті сережки Chanel та шпилька на волоссі.

Леоні Ганне нафарбувала губи червоною помадою, а повіки виокремила коричневими тінями. На прогулянку німкеня вийшла в окулярах з білою оправою та зеленою сумкою, яка чудово поєднувалася зі светром із зеленими монограмними буквами.

Щоб побачити більше фото, гортайте праворуч

Стильні образи Леоні Ганне