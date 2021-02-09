Панама Chanel та трендовий пуховик Prada: Леоні Ганне показує стильний зимовий аутфіт

Німкеня Леоні Ганне – неймовірно стильна інфлюенсерка, інстаграм-профіль якої наповнений бездоганними образами. Дівчина вміє професійно позувати, а завдяки своєму високому росту та стрункій фігурі, демонструє чудові зимові аутфіти, які може на собі приміряти кожна модниця.

Кожного дня німкеня публікує у своєму інстаграмі модний вихід чи відео стильного образу. Інфлюенсерка любить красуватися перед дзеркалом та обирати для прогулянки трендові елементи гардеробу для створення бездоганного аутфіту.

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Леоні любить моду і стильне вбрання, володіє бездоганним смаком, тож її стилізуванням одягу надихаються 3 мільйони користувачів, які підписані на її інстаграм-сторінку.

Образ Леоні Ганне

Для одного зі своїх останніх виходів інфлюенсерка чорний total look. Леоні одягнула чорний гольф, а зверху трендовий пуховик Prada з великою емблемою на кишені та ременем на талії, яку носять всі світові модниці.

Образ модниця доповнила чорними спортивними штанами та черевиками Bottega Veneta. Біляве волосся дівчина розпустила та одягнула панаму Chanel. В холодну пору року Ганне одягнула чорні рукавиці, а в руках тримала сумку Prada Cleo.

"Поспішаю додому, бо дуже холодно", – написала Леоні.



Стильний образ німецької інфлюенсерки / Інстаграм Леоні Ганне