Німецька інфлюенсерка Леоні Ганне любить показувати у своєму особистому профілі стильні та трендові образи. Знаменитість має чималу колекцію спортивних костюмів, тож продемонструвала один із них, показавши водночас ідеальний образ для недільної прогулянки.

Джерело: 24 канал

Streetstyle-зірки та інфлюенсери вже давно стали прикладами для наслідування.

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Модниці зі всього світу черпають з інстаграм-акаунтів стильні образи своїх улюблених блогерів, щоб надихнутися та втілити їх модний задум в реальність. Зокрема, любить ділитися своїми бездоганними аутфітами улюблениця стрітстайл-фотографів Леоні Ганне.

32-річна німкеня відома своїми чудовими аутфітами. У її інстаграмі, за яким стежить 3 мільйони людей, можна знайти як і буденні, так і святкові образи. У її гардеробі зібрана вся база для поєднання образів в одній колірній палітрі.

Образ Леоні Ганне

В останньому дописі у своєму профілі інфлюенсерка опублікувала стильні кадри. Леоні Ганне позувала на камеру у бежевому спортивному костюмі бренду Pangaia. Зверху красуня одягнула пуховик бронзового кольору в поєднанні з бежевою бейсболкою Balenciaga, яку вже активно носять всі світові модниці, а на початку весни вона буде на піку популярності.

Спортивний look Ганне довершила білими кросівками та шкарпетками, а з аксесуарів обрала салатову поясну сумку Bottega Veneta. Біляве волосся дівчина розпустила, а на обличчі зробила легкий макіяж з акцентом на губи, їх інфлюенсерка нафарбувала яскравою ягідною помадою.

Модниця прогулялася з кавою вулицями Гамбурга та закохала в свій образ тисячі прихильників.



Стильний образ для прогулянки / Фото з інстаграму Леоні Ганне



Стильний образ для прогулянки / Фото з інстаграму Леоні Ганне