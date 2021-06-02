Леоні Ганне показала, в якому образі варто зустрічати літо: сонячне фото

Німецька інфлуенсерка Леоні Ганне зустріла літо у тематичному, легкому образі. Для першого дня відпочинку на острові Івіса вона продемонструвала неймовірно стильний look, який захочеться повторити.

Острів Івіса вже давно є одним з улюблених курортів європейських зірок. Там часто відпочиває британська модель Демі Роуз та багато інших знаменитостей. Перший день літа та свою відпустку вирішила провести і німецька фешн-блогерка Леоні Ганне.

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Для сонячного відпочинку дівчина обрала легкий та стильний образ: бежеву сукню прямого крою з глибокою зоною декольте. Її look доповнювали сандалі в тон до плаття та яскрава "родзинка" у вигляді помаранчевої сумки. Волосся Леоне ніжно розвівалось на повітрі, а зачіска нагадувала типове "морське" укладання волосся.

Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:

"Привіт, Івіса. Така щаслива бути тут", – підписала кадри Ганне.

Реакція мережі

Фанати позитивно відреагували на новий, "відпустковий" контент зірки та побажали їй вдалого відпочинку:

"Ангел";

"Чудова";

"Тут чудово";

"Рай";

"Розкішна";

"Відмінний кадр";

"Це місце неймовірне";

"Такий чудовий пейзаж".

Леоні Ганне полюбляє урізноманітнювати свої образами яскравими акцентами у вигляді сумочок, тому пропонує переглянути кілька найвдаліших, на думку Fashion 24.