Леоні Ганне показала, в якому образі варто зустрічати літо: сонячне фото

Німецька інфлуенсерка Леоні Ганне зустріла літо у тематичному, легкому образі. Для першого дня відпочинку на острові Івіса вона продемонструвала неймовірно стильний look, який захочеться повторити.
Острів Івіса вже давно є одним з улюблених курортів європейських зірок. Там часто відпочиває британська модель Демі Роуз та багато інших знаменитостей. Перший день літа та свою відпустку вирішила провести і німецька фешн-блогерка Леоні Ганне.
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Для сонячного відпочинку дівчина обрала легкий та стильний образ: бежеву сукню прямого крою з глибокою зоною декольте. Її look доповнювали сандалі в тон до плаття та яскрава "родзинка" у вигляді помаранчевої сумки. Волосся Леоне ніжно розвівалось на повітрі, а зачіска нагадувала типове "морське" укладання волосся.
Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:
"Привіт, Івіса. Така щаслива бути тут", – підписала кадри Ганне.
Реакція мережі
Фанати позитивно відреагували на новий, "відпустковий" контент зірки та побажали їй вдалого відпочинку:
- "Ангел";
- "Чудова";
- "Тут чудово";
- "Рай";
- "Розкішна";
- "Відмінний кадр";
- "Це місце неймовірне";
- "Такий чудовий пейзаж".
Леоні Ганне полюбляє урізноманітнювати свої образами яскравими акцентами у вигляді сумочок, тому пропонує переглянути кілька найвдаліших, на думку Fashion 24.