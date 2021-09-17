Леоні Ганне показала вражаючий блискучий образ у Сен-Тропе: яскраве фото

Німецька інфлюенсерка Леоні Ганне не перестає дивувати фанатів бездоганними образами. 33-річна блогерка опублікувала нові світлини, на яких постала у блискучому костюмі.

Майже кожного дня німкеня Леоні Ганне ділиться зі своїми прихильниками розкішними аутфітами. Її інстаграм переповнений модними образами, які вона приміряє для важливих подій та прогулянок.

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Інфлюенсерка володіє бездоганним смаком, тож її образи завжди оцінює не лише 3-мільйонна аудиторія, але й провідні світові представники fashion-індустрії. Нещодавно красуня відправилася на показ бренду Zadig&Voltaire Officiel у Сен-Тропе, де приміряла розкішний аутфіт.

Модна блогерка не лише співпрацює з іменитими люксовими брендами, але й залюбки поповнює свій гардероб новинками з останніх колекцій. Перед камерами Леоні постала у блискучому сріблястому костюмі, що складається з подовженого жакета з наплічниками та широких штанів.

Важливо дотримуватись вишуканого стилю не тільки в одязі, але й інтер’єрі. Допоможуть вам у цьому електрокаміниВиробники подбали не тільки про їхню якість і безпечність, але й про дизайн, який ідеально доповнить вигляд вашого помешкання.

Блогерка вирішила одягати жакет на оголене тіло, тож додала образу сексуальності. Розсипи паєток та блискучих каменів на одязі підкорювали подіуми в колекціях осінь – зима 2021/22. За прогнозами стилістів, саме срібний колір стане трендом цього сезону.

Інфлюенсерка зробила кілька стильних кадрів та опублікувала відеоролик з показу. Леоні розпустила біляве волосся, підкреслила погляд світлими блискучими тінями, а губи намалювала помадою персикового відтінку.

Реакція мережі на образ Леоні Ганне

"Костюм просто ідеальний";

"Така гарна";

"Костюм моєї мрії";

"Дивовижна";

"Леоні, ти королева".

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