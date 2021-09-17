Майже кожного дня німкеня Леоні Ганне ділиться зі своїми прихильниками розкішними аутфітами. Її інстаграм переповнений модними образами, які вона приміряє для важливих подій та прогулянок.
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Інфлюенсерка володіє бездоганним смаком, тож її образи завжди оцінює не лише 3-мільйонна аудиторія, але й провідні світові представники fashion-індустрії. Нещодавно красуня відправилася на показ бренду Zadig&Voltaire Officiel у Сен-Тропе, де приміряла розкішний аутфіт.
Модна блогерка не лише співпрацює з іменитими люксовими брендами, але й залюбки поповнює свій гардероб новинками з останніх колекцій. Перед камерами Леоні постала у блискучому сріблястому костюмі, що складається з подовженого жакета з наплічниками та широких штанів.
Блогерка вирішила одягати жакет на оголене тіло, тож додала образу сексуальності. Розсипи паєток та блискучих каменів на одязі підкорювали подіуми в колекціях осінь – зима 2021/22. За прогнозами стилістів, саме срібний колір стане трендом цього сезону.
Інфлюенсерка зробила кілька стильних кадрів та опублікувала відеоролик з показу. Леоні розпустила біляве волосся, підкреслила погляд світлими блискучими тінями, а губи намалювала помадою персикового відтінку.
Реакція мережі на образ Леоні Ганне
- "Костюм просто ідеальний";
- "Така гарна";
- "Костюм моєї мрії";
- "Дивовижна";
- "Леоні, ти королева".
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