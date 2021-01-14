Німецька інфлюенсерка Леоні Ганне не перестає дивувати бездоганними образами. 31-річна блогерка опублікувала нову світлину, на якій постала у білосніжному аутфіті.

Дивлячись на інстаграм-сторінку Леоні Ганне, складається враження, що її день складається з безперервної примірки одягу. Кожного дня німкеня публікує у своєму інстаграмі модний вихід чи відео образу, який вона складає не лише з окремих елементів гардеробу. Дівчина показує своїй аудиторії готовий аутфіт, який доповнений прикрасами, сумкою та взуттям, пише 24 канал.

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Інфлюенсерка володіє бездоганним смаком, тож її образи завжди оцінює не лише 3-мільйонна аудиторія, але й провідні світові представники fashion-індустрії.

Образ Леоні Ганне

Гардеробу Леоні може позаздрити будь-яка знаменитість. Блогерка розповідала, що з дитинства була закохана у стильний одяг та від маленької вже приміряла перед дзеркалом вбрання. Ганне згадувала, що в дитинстві іконою стилю для неї була мама, тож саме в неї вона почерпнула таку любов до стилізації своїх аутфітів.

Модна блогерка не лише співпрацює з іменитими люксовими брендами, але й залюбки поповнює свій гардероб новинками з останніх колекцій.

Дівчина добре знається на трендах, тож для красивого фото обрала вбрання білого кольору. Леоні одягнула гумові чоботи, які носять всі streetstyle-зірки. Якщо раніше це взуття одягали лише у випадку негоди, то зараз за їх допомогою створюються повсякденні образи.

На засніженому балконі у Гамбурзі блогерка позувала у подовженій сукні-сорочці, яку доповнила стильним білим светром з високою горловиною. Особливої родзинки бездоганному образу додали білі колготки Chanel.



Бездоганний білосніжний образ німкені / Фото з інстаграму Леоні Ганне