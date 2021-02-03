Відома німецька інфлюенсерка Леоні Ганне продемонструвала новий стильний образ. Перед камерою вона позувала в чарівному зимовому образі, який може повторити кожна модниця.

Джерело: інстаграм Леоні Ганне

Знаменита інфлюенсерка Леоні Ганне майже щодня ділиться зі своїми прихильниками стильними аутфітами.

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Дівчина любить гарно одягатися, тож бездоганними образами радо надихає свою 3-мільйонну аудиторію. Білявка опублікувала в інстаграмі зимовий look, який вже зачарував фанатів та збирає безліч вподобань та коментарів.

Образ Леоні Ганне

Стрітстайлерка Леоні позувала на тлі будинків у Гамбурзі, звідки вона родом. Перед об’єктивом красуня постала в елегантному образі.

Для чергового кадру вона обрала чорне шерстяне пальто Bottega Veneta, чорні лосини та модну осінньо-зимове взуття – дуті чобітки Louis Vuitton, які після показу одразу почала носити Софі Тернер.

Лаконічний, але бездоганний образ Леоні Ганне доповнила великим шерстяним карамельним шарфом з бахромою Loewe. Інфлюенсерка зав’язала волосся у хвіст.

Look довершували чорні сонцезахисні окуляри та коричнева сумка-багет з чорною ручкою англійського бренду Proenza Schouler.



Стильний образ Леоні Ганне / Фото з інстаграму



Стильний образ Леоні Ганне / Фото з інстаграму