До весни залишилося менше ніж тижень, а це означає, що модниці вже активно придивляються до стильних образів зірок стрітстайлу. Німкеня Леоні Ганне продемонструвала неймовірний аутфіт, який може приміряти кожна дівчина вже на початку весни.

Неймовірно стильні аутфіти, професійні позування, високий зріст, струнка фігура та чарівна посмішка – саме так виглядає німецька інфлюенсерка, яка зачаровує усіх своїм бездоганним смаком.

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У своєму інстаграм-акаунті дівчина ділиться модними лайфхаками, розповідає про тренди та демонструє оригінальні образи.

Інфлюенсерка добре знається на трендах, тож опублікувала у своєму інстаграмі, за яким стежить 3 мільйони користувачів, стильний образ. 32-річна популярна блогерка одягнула чорний світшот в парі зі шкіряними штанами широкого крою.

Ганне одягнула зверху світло-зелене пальто, поєднавши його із зеленою бейсболкою Nike. Білявка вирішила прогулятися Гамбургом у шкіряних чорних чоботах на підборах з квадратним носком. Образ вона завершила чорною сумкою-клатчем.

Волосся популярна фешіоніста розпустила, на обличчі зробила природний макіяж та одягнула золотисті масивні сережки і кільця.

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