Кепка і шкіряні штани: найкрасивіший образ для весняного періоду від Леоні Ганне
До весни залишилося менше ніж тижень, а це означає, що модниці вже активно придивляються до стильних образів зірок стрітстайлу. Німкеня Леоні Ганне продемонструвала неймовірний аутфіт, який може приміряти кожна дівчина вже на початку весни.
Джерело:інстаграм Леоні Ганне
Неймовірно стильні аутфіти, професійні позування, високий зріст, струнка фігура та чарівна посмішка – саме так виглядає німецька інфлюенсерка, яка зачаровує усіх своїм бездоганним смаком.
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У своєму інстаграм-акаунті дівчина ділиться модними лайфхаками, розповідає про тренди та демонструє оригінальні образи.
Інфлюенсерка добре знається на трендах, тож опублікувала у своєму інстаграмі, за яким стежить 3 мільйони користувачів, стильний образ. 32-річна популярна блогерка одягнула чорний світшот в парі зі шкіряними штанами широкого крою.
Ганне одягнула зверху світло-зелене пальто, поєднавши його із зеленою бейсболкою Nike. Білявка вирішила прогулятися Гамбургом у шкіряних чорних чоботах на підборах з квадратним носком. Образ вона завершила чорною сумкою-клатчем.
Волосся популярна фешіоніста розпустила, на обличчі зробила природний макіяж та одягнула золотисті масивні сережки і кільця.
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