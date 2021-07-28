На початку літа німкеня відпочивала на острові Ібіца в Середземному морі, а зараз відправилася на відпочинок в Італію. Саме в цю країну білявка приїжджає найчастіше.

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Леоні Ганне зі своїм обранцем зупинилася у розкішному сезонному готелі, що розташований в замку XI століття на вершині скелі з видом на Амальфітанське узбережжя. Курортне місто в провінції Салерно інфлюенсерка відвідує не вперше. Амальфі – одне з найкрасивіших міст італійського Середземномор'я, тож Леоні відправляється сюди, щоб насолодитися місцевими краєвидами.

У своєму інстаграмі на тлі гори з готелями та віллами Леоні зробила кілька кадрів у стильному вбранні, яке ідеально підійде для відпочинку в спекотну пору року.

Образ Леоні Ганне

Перед об’єктивом fashion-інфлюенсерка постала у м’ятному топі з вирізом у зоні декольте та на животі. На низ вона одягнула лляну світло-м’ятну спідницю на зав’язках з одного боку. Розкішний літній аутфіт Леоні доповнила салатовими босоніжками на зав’язках.

Образ інфлюенсерка доповнила бірюзовою мінімалістичною сумкою Chanel, сонцезахисними окулярами з салатовою оправою, срібним годинником та золотими перснями.

Білявка розпустила волосся, а на обличчя нанесла природний макіяж. Дівчина підфарбувала вії чорною тушшю, а губи легенько підкреслила коричневою помадою.

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Ефектні аутфіти Леоні Ганне

– Зелена трикотажна сукня, рожевий жакет і сабо на підборах: стильний вихід німкені Леоні Ганне;

– Леоні Ганне одягнула розкішну золотисту сукню на закриття Каннського кінофестивалю;

– Леоні Ганне демонструє яскравий зелено-жовтий образ на вулицях Берліна.