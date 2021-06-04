Літні ночі: Леоні Ганне показала, що варто одягнути на побачення

НІмецька інфлуенсерка продемонструвала стильний та надихаючий образ, який може вразити вашу другу половинку. Головною родзинкою вечірнього look став яскравий червоний колір.

Для першого літнього побачення на прийдешніх вихідних, коли на вулиці ще немає спеки, але вже й не так холодно, ви можете взяти приклад із Леоні Ганне. Фешн-блогерка наприкінці травня одягнула червону сукню, а також туфлі та нову сумочку від Valentino.

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Як і багато інших модниць-зірок, вона долучилась до кампейну італійського бренду та прорекламувала нові речі. Втім, сукню з рюшами та рукавами, а також крихітну чорну сумочку та туфлі на підборах можна легко повторити, придбавши речі зі значно дешевшого сегменту одягу. А якщо вам буде прохолодно, то доповнити вечірній look чорним подовженим жакетом або курткою, як це зробила колись Гейлі Бібер.



Гейлі Бібер у сексуальному образі / Фото з пінтересту

Ви також можете повторити зачіску Леоні, вирівнявши волосся та уклавши його назад, а в макіяжі зробити головний акцент на ваших губах – намалювати червоною помадою в тон до сукні.

Зазначимо, що кілька тижнів тому Леоні Ганне одягала подібну червону сукню для реклами парфумів Carolina Herrera.