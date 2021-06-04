Для першого літнього побачення на прийдешніх вихідних, коли на вулиці ще немає спеки, але вже й не так холодно, ви можете взяти приклад із Леоні Ганне. Фешн-блогерка наприкінці травня одягнула червону сукню, а також туфлі та нову сумочку від Valentino.

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Як і багато інших модниць-зірок, вона долучилась до кампейну італійського бренду та прорекламувала нові речі. Втім, сукню з рюшами та рукавами, а також крихітну чорну сумочку та туфлі на підборах можна легко повторити, придбавши речі зі значно дешевшого сегменту одягу. А якщо вам буде прохолодно, то доповнити вечірній look чорним подовженим жакетом або курткою, як це зробила колись Гейлі Бібер.



Гейлі Бібер у сексуальному образі / Фото з пінтересту

Ви також можете повторити зачіску Леоні, вирівнявши волосся та уклавши його назад, а в макіяжі зробити головний акцент на ваших губах – намалювати червоною помадою в тон до сукні.

Зазначимо, що кілька тижнів тому Леоні Ганне одягала подібну червону сукню для реклами парфумів Carolina Herrera.