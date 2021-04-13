Білий штанний костюм – запорука успішного образу: бездоганний аутфіт показує Леоні Ганне

Джерело:інстаграм Леоні Ганне
Популярна німецька інфлюенсерка Леоні Ганне любить стильно одягатися. Зірка стрітстайлу продемонструвала бездоганний білосніжний total look, який ідеально підійде для святкових подій.
Модниця своїми аутфітами здобуває щоразу більшу популярність. В інстаграмі за нею стежить вже понад 3 мільйони підписників. Леоні любить моду і стильне вбрання, володіє бездоганним смаком, тож її стилізуванням одягу надихаються сотні тисяч користувачів.
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На своїй особистій сторінці Ганне опублікувала добірку світлин, на яких вона позує в білосніжному образі.
Для прогулянки фешіоніста обрала білосніжний костюм, що складався з подовженого жакета та штанів палаццо на високій посадці. Під низ дівчина одягнула чорний топ від бренду Celine.
Її образ total white доповнили трендові босоніжки на підборах з квадратним носком.Стильний аутфіт Леоні виокремила великою сумкою молочного кольору з чорним ременем.
Завершили модний look Леоні сонцезахисні окуляри з білою оправою, золотистий ланцюжок на шиї, персні та мінімалістичні сережки. На обличчі модниця зробила ніжний макіяж. Вона нафарбувала повіки коричневими тінями, а губи – персиковою помадою. Білявка розпустила своє волосся та продемонструвала декілька цікавих позувань.
Бездоганний образ Леоні Ганне / Фото з інстаграму
Бездоганний образ Леоні Ганне / Фото з інстаграму
Бездоганний образ Леоні Ганне / Фото з інстаграму