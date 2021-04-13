Популярна німецька інфлюенсерка Леоні Ганне любить стильно одягатися. Зірка стрітстайлу продемонструвала бездоганний білосніжний total look, який ідеально підійде для святкових подій.

Модниця своїми аутфітами здобуває щоразу більшу популярність. В інстаграмі за нею стежить вже понад 3 мільйони підписників. Леоні любить моду і стильне вбрання, володіє бездоганним смаком, тож її стилізуванням одягу надихаються сотні тисяч користувачів.

Читайте також Актуальні костюми цієї весни, які ви захочете купити: добірка образів від Софії Коельо

На своїй особистій сторінці Ганне опублікувала добірку світлин, на яких вона позує в білосніжному образі.

Образ Леоні Ганне

Для прогулянки фешіоніста обрала білосніжний костюм, що складався з подовженого жакета та штанів палаццо на високій посадці. Під низ дівчина одягнула чорний топ від бренду Celine.

Її образ total white доповнили трендові босоніжки на підборах з квадратним носком.Стильний аутфіт Леоні виокремила великою сумкою молочного кольору з чорним ременем.

Завершили модний look Леоні сонцезахисні окуляри з білою оправою, золотистий ланцюжок на шиї, персні та мінімалістичні сережки. На обличчі модниця зробила ніжний макіяж. Вона нафарбувала повіки коричневими тінями, а губи – персиковою помадою. Білявка розпустила своє волосся та продемонструвала декілька цікавих позувань.



Бездоганний образ Леоні Ганне / Фото з інстаграму



Бездоганний образ Леоні Ганне / Фото з інстаграму



Бездоганний образ Леоні Ганне / Фото з інстаграму